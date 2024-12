“Mi è sempre piaciuto dirigere il dipartimento di opinione. Oggi su Welt am Sonntag è apparso un testo di Elon Musk. Ieri ho presentato le mie dimissioni dopo la stampa”. Con queste tweet, Eva Marie Kogel, la responsabile delle pagine di opinioni Die Welt ha protestato contro la pubblicazione di un intervento in cui l’imprenditore – diventato consigliere di Donald Trump e autore di sparate politiche molto criticate – spiega perché il 20 dicembre scorso ha dichiarato che solo “l’Afd può salvare la Germania”. Il servizio è corredato da un articolo di Jan Philipp Burgard – futuro capo redattore – che spiega perché l’imprenditore ha torto.

Alternative für Deutschland è un giovane partito di estrema destra la cui ex leader si dimise perché il partito era diventato razzista ed estremista. Alcuni membri tra l’altro hanno minimizzato l’Olocausto, negando le responsabilità tedesche. Posizioni di retroguardia su diritti civili ed etici. Il partito è stato oggetto in passato anche di verifica dell’Ufficio per la difesa della Costituzione per verificare se esistessero le basi per l’avvio di una procedura di incostituzionalità. L’appoggio di Musk a un partito di estrema destra che ottiene successi elettorali, ma viene isolato dalle altre formazioni politiche tedesche per le posizioni controverse, ha scatenato un’accesa polemica.

Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht. https://t.co/Ss1FNGiwAL — Eva Marie Kogel (@emkogel) December 28, 2024

Solo venerdì il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier – che ha sciolto il Parlamento in vista delle prossime elezioni a febbraio- ha aperto la campagna elettorale già incandescente rivolgendo un altolà all’onnipresente Elon Musk anche senza citarlo “L’influenza esterna è un pericolo per la democrazia: sia quando è nascosta, come nel voto in Romania, sia quando è aperta e palese, come avviene in modo intenso su X“, ha detto il capo dello Stato rispedendo al mittente l’endorsement all’AfD del futuro Doge di Donald Trump. Musk, patron di Tesla e Space X che ha finanziato in maniera massiccia la campagna elettorale di Trump, il 21 dicembre era entrato a gamba tesa nel dibattitto politico tedesco con questo post: “Scholz dovrebbe dimettersi immediatamente. Incompetente idiota”. Un durissimo attacco contro il cancelliere tedesco in seguito all’attentato di Magdeburgo – provocato proprio da un simpatizzante di Afd – che ignorava che Scholz si era già dimesso per la crisi del suo governo.