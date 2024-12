Il leader di partito più generoso nei confronti del proprio partito è il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Secondo gli elenchi delle erogazioni a partiti e movimenti (non ancora definitivi) il deputato e co-leader di Alleanza Verdi-Sinistra ha contribuito con 3500 euro al mese a beneficio della forza politica che guida dal 2021. In questa classifica parziale al secondo posto c’è Matteo Salvini che fino a novembre ha garantito alla Lega 30mila euro, in cinque tranche.

Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha effettuato bonifici da 2mila euro ogni mese, mentre Elly Schlein è a quota 21mila euro, con due versamenti da 6mila e uno da 9mila euro al Pd. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha versato ogni mese mille euro a Fratelli d’Italia, e Antonio Tajani 900 euro mensili a Forza Italia. Ha scelto versamenti ogni trenta giorni, da 1.800 euro, anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde. Mentre i contributi di Matteo Renzi a Italia viva ammontano a 7.500 euro.

Non pervenute erogazioni ad Azione da Carlo Calenda. Negli elenchi di +Europa non compaiono versamenti da parte di Riccardo Magi, avendo rinunciato completamente alla retribuzione da segretario. Fra i big del partito spicca Emma Bonino con 9.950 euro, poco meno dei 10.800 euro di Benedetto Della Vedova. Bruno Tabacci risulta invece unico contributore del Centro democratico, con sei bonifici da 1.845 euro. Noi moderati (il partitino guidato da Maurizio Lupi che fa parte della maggioranza di governo) ai suoi parlamentari richiede solo 500 euro di iscrizione, ed è un grande contributore l’Unione sudamericana emigrati italiani, che fino a luglio ha garantito 35.715 euro.

Le erogazioni possono provenire non solo da politici ma anche da privati cittadini e aziende. Forza Italia, ad esempio, anche quest’anno è stata sostenuta dalla famiglia Berlusconi (700mila euro in tutto), e fra le grandi erogazioni vanta anche quella da 100mila euro di Morra Srl, grossista di alimentari e bevande. Diverse sono le aziende che sostengono la Lega: si va dal settore degli impianti elettrici all’immobiliare, passando per la moda. Cinquantamila euro arrivano infatti da Blufin, il gruppo di Blumarine. Pier Luigi Loro Piana, il magnate del cashmere, ha sostenuto invece con 25mila euro Azione.

Negli elenchi pubblicati dal Parlamento c’è anche l’Associazione Agenda (vicina ad alcuni parlamentari del Pd) che, dopo aver ricevuto oltre un milione di euro fra il 2022 e il 2023, anche nel 2024 ha beneficiato di 100mila euro dalla fondazione Demokrati pluralism stiftelsen, dello svedese Daniel Sachs, vicepresidente della Open Society Foundation di George Soros.