Un incidente stradale è avvenuto stamattina a Viareggio: una donna è morta sul colpo e la nipote 11enne è deceduta qualche ora dopo essere stata trasportata in ospedale. Le figlie, di 6 e 9 anni, e il padre sono rimasti feriti e sono in ospedale. L’incidente è avvenuto sulla variante Aurelia, in direzione Massa, all’altezza della superstrada Versilia Sud, intorno alle 13, coinvolgendo due veicoli. Secondo le prime informazioni, l’incidente è stato causato da un tamponamento tra le due auto. A bordo di una di esse viaggiava una famiglia composta dalla madre, dal padre, dalle due figlie e la nipote.

La donna, Wagane Niasse, è morta sul colpo, mentre il marito ha riportato ferite lievi. Tra le tre bambine, una non è in gravi condizioni, mentre le altre due, sbalzate fuori dal veicolo, hanno riportato ferite molto gravi. La bambina di 11 anni, trasportata d’urgenza in ospedale, è morta poche ore dopo. . Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso Pegaso, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il padre è stato trasportato all’ospedale Versilia, dove è stato ricoverato in osservazione. Uno dei bambini è stato ricoverato in pediatria per accertamenti, mentre gli altri due, in condizioni critiche, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Nell’altra auto coinvolta nell’incidente viaggiava solo il conducente, che, nonostante sia illeso, è stato comunque trasportato all’ospedale Versilia per una serie di accertamenti precauzionali. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al tragico incidente .

(foto d’archivio)