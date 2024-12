Dopo cinque interventi e ore di angoscia è arrivata una buona notizia. Martina Voce, la 21enne fiorentina accoltellata venerdì scorso dall’ex fidanzato a Oslo, non rischia più la vita. “La primaria ha dichiarato Martina fuori pericolo. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo e controllare tutte le ferite al volto. In particolare ce n’è una che può dare un rischio di paralisi facciale dalla parte sinistra, quella colpita. Ma la notizia più importante è che oggi Martina si può dichiarare totalmente fuori pericolo” dice lo zio Antonio Voce.

L’ex fidanzato della giovane Mohit Verma Kumar, 24 anni, figlio di padre norvegese e madre indiana, ingegnere informatico in uno studio legale, si era presentato nel negozio di gastronomia “Smak av Italia”, in un centro commerciale di Oslo, dove Martina è general manager. Non ha detto una parola e tirando fuori un coltello da cucina l’ha colpita una prima volta, all’orecchio sinistro. La ragazza è caduta per terra ma si è difesa mentre l’ex fidanzato Mohit ha continuato a sferrare fendenti: trenta coltellate. Martina è stata salvata da due colleghi che sono riusciti a disarmare e bloccare il giovane, uno lo avrebbe ferito alla gola nella colluttazione. Il 24enne si trova nello stesso ospedale, in prognosi riservata e sotto stretta vigilanza.