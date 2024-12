È entrato nel fast food di Oslo dove lei lavorava poi si avventato contro di lei colpendola con un coltello. Diverse coltellate, circa 30. La vittima dell’aggressione è Martina Voce, ha 21 anni ed è di Firenze ma studia e lavora in Norvegia. A colpirla è stato l’ex fidanzato norvegese di origini indiane che pure lui è rimasto ferito e si trova piantonato all’ospedale. La 21enne è ora ricoverata nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico. “È ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi”, ha dichiarato il padre della ragazza.

Martina, studentessa e store manager di Smak aV Italia, negozio di eccellenze italiane nella capitale norvegese, venerdì era al lavoro quando, era circa mezzogiorno, il suo ex è entrato nel locale e, senza dire una parola, è andato verso di lei e l’ha accoltellata, forse usando un coltello da cucina. Il 24enne informatico avrebbe sferrato almeno trenta volte: una prima al volto, tesa a uccidere, che l’ha colpita da un orecchio alla carotide, poi tante altre coltellate, decine, da cui la ragazza ha cercato di difendersi. Tre colleghi – un norvegese, un italiano e una ragazza – hanno cercato di fermarlo e il giovane è rimasto ferito nella colluttazione. Grazie al loro intervento la giovane è stata salvata. Uno dei due, durante la colluttazione, ha anche accoltellato l’aggressore: era stato arrestato ma poi rilasciato, avendo agito in una situazione d’emergenza, ha scritto la polizia in un comunicato stampa.

“Mia figlia è ancora a rischio vita, però molto minimo per fortuna siamo in un ospedale molto molto ben attrezzato: è il migliore della Norvegia”, ha aggiunto Carlo Voce intervistato a Sky Tg24: “L’hanno già operata due volte, è sotto controllo, ci sono due dottori che la visitano. Ci sono sempre tre infermiere nella sua stanza. È in terapia intensiva, è intubata, dovrà affrontare molte altre operazioni ma si sta sperando che ce la faccia”, ha sottolineato il padre.

Stando a quanto racconta il Corriere Fiorentino la 21enne aveva interrotto la relazione con il fidanzato circa due mesi fa e lui non aveva mai accettato la fine del rapporto. La Procura di Roma – competente per fatti che avvengono all’estero – ha aperto un’inchiesta. Adesso il 24enne è accusato di tentato omicidio: anche lui è in coma farmacologico e non ha dunque potuto rispondere alle domande degli inquirenti.

Molti erano presenti durante l’aggressione e hanno visto quanto accaduto. “Ho visto qualcuno che stava prestando il primo soccorso alla vittima, c’era molto sangue e la polizia è arrivata molto velocemente poco dopo” ha dichiarato un testimone. “Siamo tutti molto sconvolti” ha dichiarato l’amministratore delegato della catena di negozi Smak av Italia, dove lavorava la vittima. “Dobbiamo ringraziare due dipendenti dei nostri negozi, un norvegese e un italiano. Senza di loro, forse non sarebbe più in vita”, ha dichiarato Comelli, parlando dei due che sono riusciti a neutralizzare l’aggressore.