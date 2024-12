Sono scappati dopo avere investito con la moto una ragazza di 23 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e adesso la polizia locale li sta cercando. È quanto accaduto a Reggio Calabria la notte tra Natale e Santo Stefano. L’incidente si è verificato in pieno centro storico, sul corso Matteotti, nella parte alta del lungomare nei pressi del luogo dove è stato montato il palco per il capodanno Rai. Poco dopo la mezzanotte, infatti, la ragazza è stata travolta da una moto Kawasaki Ninjia di colore verde che, assieme a una Yamaha Fazer bianca, percorreva quel tratto stradale a una velocità elevata. I due motociclisti non hanno rallentato in prossimità delle strisce pedonali e, dopo aver investito la giovane non si sono fermati per prestare soccorso.

Lì vicino c’erano altre persone che hanno assistito all’incidente e hanno avvertito le forze dell’ordine e il 118. Fortunatamente, la vittima non è in pericolo di vita: accompagnata da un’ambulanza in ospedale, ha riportato la frattura del bacino e di una tibia. I rilievi, sul luogo del sinistro, sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Purtroppo, a parte il modello e il colore delle moto, i filmati non hanno consentito agli investigatori di leggere la targa dei mezzi per poter identificare i responsabili. Cosa che potrebbe avvenire nelle prossime ore perché la polizia locale conosce il percorso che i due centauri hanno utilizzato per darsi alla fuga e non è escluso che altre telecamere possano avere inquadrato la targa. Il comandante Salvatore Zucco ha avvertito il pm di turno e stamattina ha rivolto l’invito ai due centauri affinché si presentino negli uffici della polizia locale per fornire spiegazioni in merito all’incidente e alla folle corsa notturna, al centro della città, nella zona della movida reggina. Una volta identificati, se non dovessero comparire spontaneamente, gli agenti andranno a prenderli a casa e per i motociclisti ci potrebbero essere conseguenze ben più gravi.