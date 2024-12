Dodici persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta in una fabbrica a Balikesir, città della Turchia occidentale un centinaio di chilometri a sud di Istanbul. La struttura in cui è avvenuto l’incidente, in uso a un’azienda che produce materiale esplosivo, è crollata.

Le cause del disastro non sono chiare, ma le autorità escludono un’azione terroristica. In un post su X, il ministro della giustizia Yılmaz Tunç ha informato che quattro pubblici ministeri sono stati incaricati dal procuratore capo di Balikesir di indagare sulla dinamica: “Nell’ambito dell’indagine, un gruppo di cinque esperti, tra cui ingegneri chimici, meccanici, di sicurezza sul lavoro e geofisici, è stato incaricato di determinare la causa dell’esplosione. L’identità delle persone che hanno perso la vita nell’esplosione sarà determinata a seguito delle indagini condotte dall’Istituto di medicina forense di Bursa”, aggiunge.