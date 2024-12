“Sono qui anche per ricordare all’Italia quanta parte della nostra credibilità passa dai vostri sacrifici e dalla vostra abnegazione, per ricordarlo a quei tanti che si riempiono la bocca della parola pace ma non ricordano sempre che la pace non è qualcosa di garantito, ma qualcosa da difendere ogni giorno e che c’è qualcuno in prima linea a fare questo lavoro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo saluto al contingente italiano impegnato in Lituania, al quale la presidente ha fatto gli auguri di Natale. nel suo discorso Meloni ha citato anche le spese militari, con un riferimento implicito alle opposizioni che chiedono di ridurle. “Ai tanti che ci dicono che le spese per la difesa non sono in fondo così utili, vale la pena di ricordare che sono le risorse che ci consentono di difendere il transito delle navi mercantili, che consentono ai prodotti di arrivare in Italia senza un aumento dei prezzi, che consentono di garantire pace e benessere per nazioni martoriate dalla guerra, di produrre lontano dai nostri confini una deterrenza che consente di non far avvicinare i rischi alle nostre case, alla famiglie“.