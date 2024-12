“Tutto bene“. Il portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma ha postato una foto sui propri account social mostrandosi rilassato sul divano di casa con una benda sulla guancia e l’amato barboncino in braccio.

L’ex Milan era stato sfregiato dai tacchetti di Wilfried Singo. Il terribile scontro era avvenuto al 18′ del primo tempo di Monaco–Psg, gara valida per la 16esima giornata di Ligue One. Il difensore ex Torino ha rifilato involontariamente un duro calcio in faccia a Donnarumma. Momenti di paura, visto il volto insanguinato del portiere del Psg, che ha lasciato comunque il campo dello stadio Louis II in piedi. Un profondo taglio e altre ferite sotto lo zigomo, curate con oltre 10 punti di sutura metallici sul viso, da sotto l’occhio destro alla parte bassa della guancia. Donnarumma è stato sostituito da Matvey Safonov, mentre Singo, che era già stato ammonito, è stato graziato dall’arbitro che non ha estratto il cartellino rosso. La decisione del direttore di gara ha scatenato inevitabili polemiche, mentre il difensore del Monaco dopo il match si è subito scusato con Donnarumma.

Un’uscita bassa, come altre centinaia già fatte in carriera, stavolta ha rischiato di costare molto cara al portiere della Nazionale Italiana. Probabilmente il 2024 del portiere si è già concluso, ma la cosa più importante è che l’intervento dell’ivoriano non ha causato danni irreparabili al volto dell’ex Milan.