In sette hanno raggiunto il 34enne per strada: le donne lo hanno picchiato con le mazze da baseball, mentre l’unico aggressore uomo ha sparato un colpo di pistola. Una spedizione punitiva estremamente violenta, dovuta secondo le indagini a ragioni sentimentali. A Sant’Antimo, provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato sei donne di età compresa tra i 22 e i 44 anni, con l’accusa di aver partecipato a una aggressione contro un uomo di 34 anni avvenuta il 2 ottobre.

La vittima è stata colpita ripetutamente con mazze da baseball in quello che – stano alle indagini – è stato appunto un attacco motivato appunto da una relazione sentimentale. Durante l’aggressione, un uomo di 30 anni, complice delle donne, ha sparato un colpo d’arma da fuoco che ha ferito il 34enne a una gamba. Il 30enne, arrestato alcune settimane dopo l’aggressione, si trova attualmente in carcere con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Le sei donne, accusate di lesioni aggravate in concorso, sono state arrestate su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord: cinque sono ai domiciliari, mentre una è stata trovata in possesso di 100 grammi di cocaina durante la notifica del provvedimento ed è stata trasferita nel carcere di Secondigliano.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dai carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo, l’aggressione è da considerare una spedizione punitiva, organizzata dal 30enne e dalle sei donne, tutti legati da rapporti di parentela. La vittima, ex marito dell’attuale compagna del 30enne, è stata aggredita per motivi privati legati a questa situazione. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Frattamaggiore, mentre gli aggressori erano già scapati all’arrivo delle forze dell’ordine. Le dichiarazioni della vittima e le ricostruzioni di testimoni sono stati fondamentali per trovare i colpevoli.