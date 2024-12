“A me diverte sempre un po’ che ogni volta che si parla con un leader ci sia sempre lo schema amico-nemico. Per me non è così, penso che Javier Milei sia una novità interessante per l’Argentina ma chiaramente non considero quel modello replicabile da noi. C’è questa idea di fondo che si debba lasciare spazio al sistema produttivo, penso che ci siano possibilità di cooperazione forti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera nel corso della replica sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La leader di FdI è stata ospite di Milei, a Buenos Aires, e ha invitato il presidente argentino alla festa di partito, Atreju.