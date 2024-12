di Enza Plotino

Ignorati. Così si sono sentiti i sindaci sardi della Gallura che proprio la scorsa estate avevano voluto informare il neo assessore regionale alla Sanità sulle molteplici e pressanti criticità della sanità della Asl Gallura tra cui le difficoltà dei Pronto soccorso e dei reparti di radiologia, la carenza di posti letto e i turni scoperti degli anestesisti. A livello nazionale la Asl sarda della Gallura è “tra le 5 peggiori per presa in carico dei pazienti”, come ha certificato recentemente la classifica stilata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

E’ stata la conferenza socio-sanitaria dell’Asl Gallura, tenutasi nei giorni scorsi alla presenza di sindaci e amministratori provinciali e regionali e dei vertici della Asl, a dare voce ai disagi, alle criticità, all’inesistenza di servizi minimi ed essenziali e alla paura per i sistemi di cura andati in frantumi che i cittadini sardi subiscono da tempo. Un atto d’accusa che ha inchiodato la gestione sanitaria del Direttore generale dell’Asl Gallura Marcello Acciaro (nominato nel 2021 dall’allora presidente della Regione Solinas) e si è conclusa con il parere negativo unanime dei sindaci presenti insieme al vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni: “Grande il sentimento di frustrazione e svilimento di fronte al fatto ormai conclamato di non poter far niente per incidere sul miglioramento dei servizi sanitari se non vi è volontà aziendale in tal senso” hanno evidenziato gli amministratori galluresi.

La denuncia è circostanziata: “Nei due anni di ‘gestione Acciaro’ nessuno dei provvedimenti richiesti dai Sindaci è stato adottato, e più volte il Direttore ha disatteso impegni e accordi mostrando la più totale indifferenza nei loro confronti ed evitando ogni tipo di comunicazione, al punto che anche i Sindaci apprendevano delle decisioni o azioni del Direttore generale solo attraverso gli organi di stampa o i social media. Una prassi che si è ripetuta ogni qualvolta c’è stata la chiusura di un reparto, la riduzione o l’accorpamento di servizi, il trasferimento di servizi territoriali, di uffici o del consultorio”. E’ una sanità a pezzi quella che è stata messa sotto esame, valutata e contestata dai primi cittadini riuniti in una conferenza che ha compiti di indirizzo e verifica periodica dell’attività delle Asl e di esprimere il proprio parere sui programmi sanitari, sui bilanci di previsione e di esercizio e perfino sull’operato del Direttore generale.

“Un compito che la Conferenza ad oggi non ha potuto assolvere: a distanza di oltre 22 mesi dall’approvazione dell’Atto aziendale, la gran parte dei servizi previsti non sono ancora stati attivati oppure vengono erogati solo saltuariamente; l’incompletezza e incoerenza dei dati, anche quelli relativi alle assunzioni di personale, non ha consentito alcuna verifica sui risultati ottenuti e sugli obiettivi aziendali raggiunti e ancor meno è stato possibile valutare il programma sanitario e il bilancio di previsione” come ha denunciato il presidente della conferenza e sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis. Un bilancio disastroso in tutti i sensi.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!