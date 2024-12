La cacciata di Bashar Al Assad è una “presa di potere ostile” da parte della Turchia. Proverà a “chiudere un accordo” tra Russia e Ucraina prima del suo arrivo alla Casa Bianca. E non esclude la possibilità di revocare il via libera accordato da Joe Biden a Kiev all’utilizzo degli armamenti americani in territorio russo. Nella conferenza stampa organizzata nella sua residenza in Florida, Donald Trump ha parlato a tutto campo delle questioni più urgenti di politica estera.

“Penso che la Turchia sia molto intelligente. La Turchia ha fatto una presa di potere ostile, senza perdere molte vite. Posso dire che Assad è stato un macellaio, per quello che ha fatto ai bambini”, ha detto il presidente eletto. Che ha toccato anche il delicato argomento della guerra in Ucraina. “Parleremo con Putin e parleremo con Zelensky” perché “il numero di soldati uccisi da entrambe le parti è astronomico. Non c’è nessuna protezione su un campo di battaglia che è pianeggiante, l’unica cosa che ferma i proiettili è un corpo. Stiamo facendo il massimo per fermare la guerra”. Cosa deve essere disposto a fare il presidente ucraino? “Deve essere disposto a fare un accordo. E Putin deve essere disposto a fare un accordo: ci sono troppi morti“, “è il peggior massacro mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale. Ho foto di campi coperti di corpi, sembrano scene della Guerra Civile. La guerra va fermata, stiamo cercando di farlo”, anche prima del 20 gennaio, giorno dell’insediamento alla Casa Bianca.

Per il presidente eletto, tuttavia, Kiev non avrebbe motivo di rivendicare territori coperti da macerie: “Le città sono state ampiamente distrutte – ha detto Trump -. La gente non può tornare lì, sono solo macerie. Il numero di morti è decisamente superiore a quelli che sentite. Gli edifici sono stati rasi al suolo e si diceva che nessuno fosse rimasto ferito: nessuno sa se ci fossero persone, lo scopriranno quando rimuoveranno le macerie”. Secondo Trump, poi, i russi “hanno risparmiato Kiev, probabilmente perché vogliono usarla o occuparla. Ora nelle città non c’è più un edificio in piedi. Quando si parla di ‘conquistare il paese’, cosa c’è da conquistare? Ci vorranno 100 anni per ricostruire e nulla tornerà come prima. Con me alla presidenza non sarebbe mai successo“, ha detto ancora ribandendo un concetto più volte espresso in campagna elettorale. Di certo consentire a Kiev di lanciare missili “200 miglia” all’interno della Russia è stato un “grande errore”, ha detto il tycoon senza escludere la possibilità di revocare il via libera accordato da Biden. La situazione in Ucraina è più difficile di quella in Medio Oriente: “Stiamo cercando di riportare gli ostaggi” di Israele da Gaza, ha detto Trump.

In ogni caso non è detto se la sede per discutere della questione possa essere il giuramento del 20 gennaio: “Non ho invitato Zelensky, ma se vuole può venire”, ha detto Trump, sottolineando di “non sapere” neanche se il presidente cinese Xi Jinping sarà presente. “Mi piacerebbe averli al giuramento”, ha aggiunto il presidente-eletto.