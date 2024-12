Oscar Pistorius ha una nuova fidanzata. Secondo quanto si apprende dai media sudafricani, l’ex atleta – che da inizio anno è in “libertà sulla parola”, equivalente della nostra libertà vigilata, dopo aver ucciso la compagna Reeva Steenkamp nel 2013 – ha una relazione con la 33enne Rita Greyling. La madre della Steenkamp però avvisa la donna: “Ha ancora problemi nella gestione della rabbia“.

Lo scorso 5 gennaio Pistorius è stato rilasciato tra le polemiche data la concessione della libertà vigilata, sostenendo come ha sempre fatto di aver ucciso per errore l’allora 29enne Reeva. Adesso l’ex atleta è impegnato a livello sentimentale con Rita Greyling, un’amica di famiglia. La madre della vittima però non crede che lui sia un uomo cambiato: “Non capisco come lei non veda alcun campanello d’allarme in lui, visto che non ha ancora perso il suo problema di pazienza. – afferma la donna al The Sun – Avrebbe dovuto seguire un programma di gestione della rabbia mentre era in prigione e a un certo punto gli ho impedito di uscire sulla parola, perché mi infastidiva il fatto che non si stesse sottoponendo a un trattamento. Era arrabbiato e ha ancora problemi con la rabbia. È ancora un pericolo per le donne. Reeva lo conosceva solo da tre mesi, era morta e lui non ha mai confessato”. La 78enne svela poi ciò che la tormenta più di ogni altra cosa: “Per me non è doloroso che lui sia con questa giovane donna, sono solo preoccupata per lei”.