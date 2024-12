di Michele Versace

Fra tre mesi sarà possibile abbattere e catturare i lupi nella Ue. La discutibile legge è stata approvata con il voto dell’Italia poco tempo fa nell’assordante silenzio dei grandi media. È una legge scellerata perché prima di tutto ci saranno abusi da parte di quei galantuomini armati di doppietta, in secondo luogo perché dimostra tutta l’ignoranza dei legislatori che l’hanno scritta, poiché non tiene conto che ogni paese, ogni regione, ha un suo biotopo con caratteristiche uniche: non possiamo applicare la stessa legge con gli stessi criteri in Austria, in Italia o in Svezia, sarebbe come somministrare la stessa medicina per malattie differenti.

Detto ciò mi pare evidente quale sia la ragione di questa prossima mattanza, che non ha nulla a che vedere con la tutela ambientale, perché gli equilibri tra prede e predatori si autoregolano da almeno un miliardo di anni a questa parte. La ragione è la richiesta da parte di chi ha investito nell’allevamento intensivo di ovini, per non dover spendere denaro per pagare pastori, recinzioni, cani a protezione delle greggi e quant’altro.

L’obiettivo è quello di poter tenere allo stato brado migliaia di capi di ovini incustoditi senza correre alcun rischio, non per la salute delle pecore, beninteso, ma dei profitti di gente senza scrupoli e senza decenza.

