Quasi irriconoscibile. Dopo 22 anni, Gennaro Gattuso si è tagliato la barba. Quella che per tutta la sua carriera da calciatore prima e da allenatore poi è stata uno dei suoi marchi di fabbrica. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana oggi è l’allenatore dell’Hajduk Spalato. In Croazia è già amatissimo, non solo perché sta tenendo a galla una squadra in crisi economica. L’iniziativa di tagliarsi la barba lo dimostra.

Il nuovo look infatti è dovuto a un nobile motivo, come ha spiegato lo stesso Gattuso: “Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un’azione umanitaria molto importante”. “Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo”, ha aggiunto il tecnico. L’iniziativa benefica, Beard Auction, ha l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi per la lotta contro il cancro: finora sono stati accumulati 10mila euro.

Gattuso quindi si presenterà senza barba in panchina nella prossima sfida di campionato, che vedrà il suo Hajduk affrontare il Rijeka: il big match del campionato croato, visto che le due squadre sono appaiate in testa alla classifica della SuperSport HNL.