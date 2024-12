A Qardaha sulle montagne a est di Latakia in Siria è stata data alle fiamme la tomba dell’ex presidente Hafez al-Assad.

Ieri i miliziani anti-regime avevano profanato la tomba-mausoleo del fondatore del regime, dissoltosi domenica scorsa dopo 54 anni, e padre del raìs ora in esilio a Mosca Bashar al Assad, rimasto al potere per un quarto di secolo.