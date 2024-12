Scontro tra i deputati del Pd e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il question time. In particolare, tramite la deputata Debora Serracchiani, i dem hanno chiesto conto al ministro del calendario della polizia penitenziaria, ricco di “immagini di violenza“, come agenti con le armi in mano.

Immediata la risposta di Nordio, che ha tirato fuori il concetto di “giustizia“: “La giustizia ha la bilancia e la spada. La bilancia senza spada sarebbe impotente, occorre coniugare entrambe le cose. Nell’Inno di Mameli l’elmo di scipio è l’elmo di Scipione non dei vigili del fuoco, la coorte era la compagnia dell’esercito romano. La spada è la custode della legge, la nostra polizia penitenziaria, che lavora purtroppo in condizioni difficili vista la violenza nei loro confronti, ha il diritto di difendersi”.

L’intervento ha scatenato le proteste dei banchi del centrosinistra, con la deputata Michela Di Biase che ha chiesto al ministro di ritirare il calendario.