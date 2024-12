“Per noi non è importante solo formulare una proposta di governo, ma la qualità di questa proposta, la solidità, credibilità e ovviamente che ci siano forze progressiste affidabili”. Così Giuseppe Conte a margine della presentazione a Roma del libro di Alessandro Volpi “I padroni del mondo”. “Quindi abbiamo il tempo per costruire un’alternativa seria a queste destre che si stanno dimostrando incapaci, ma il problema non è arrivare a Chigi ma cosa fai il giorno successivo per cambiare l’Italia”, ha proseguito. Conte ha poi risposto a una domanda di chi gli evidenziava che Left è un partito più a sinistra dei progressisti. “Al di là delle etichette è un partito composito”, ha sottolineato. Mentre sull’eventuale risposta della von der Leyen si è limitato a dire “diamole il tempo di leggere la lettera”.