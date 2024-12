Questa volta, la sua amata bicicletta lo ha tradito. La leggenda del ciclismo Eddy Merckx è cascato sull’asfalto a Mechelen, in Belgio, dov’è stato soccorso dai passanti. Considerati però i suoi 79 anni d’età, la caduta non è stata irrilevante: il belga si è fratturato l’anca.

Claudine Acou, moglie del cinque volte vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, ha chiarito l’accaduto: “È stato uno stupido incidente, ma ha sentito un dolore acuto. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente, Eddy è semplicemente scivolato. Per fortuna non era solo, non ha mai perso conoscenza e ha subito capito quali potevano essere le conseguenze, come poi è stato confermato al suo arrivo in ospedale. Eddy ora ha bisogno di un intervento chirurgico, sarà operato ad Herentals“.

Questa non è la prima sfortunata caduta per Eddy Merckx. A ottobre 2019, il belga era stato vittima di un alotr incidente in bicicletta, con conseguenze più serie rispetto all’ultimo episodio: in quella occasione, durante un’uscita con un gruppo di amici nei dintorni di Gent, Merckx aveva riportato un trauma cranico e diversi danni alla schiena, all’anca e alle ginocchia. Sebbene fosse all’epoca fosse stata necessaria “solamente” una lunga riabilitazione, questa volta dovrà invece operarsi.