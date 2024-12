Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump ed Elon Musk nella notte di Parigi. Lo fa sapere la stessa presidente del consiglio, pubblicando su Facebook due foto che la ritraggono col presidente eletto degli Stati Uniti e col patron di Tesla. “È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con Donald J. Trump ed Elon MusK“, scrive la premier. Gli incontri di Meloni con Musk e Trump sono avvenuti a margine della cena di ieri sera all’Eliseo offerta dal Presidente Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte ai capi di Stato e di governo a seguito della cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame.

Presente anche Mattarella – Ieri all’inaugurazione della cattedrale, dopo l’incendio dell’aprile 2019, era presente anche Sergio Mattarella, che ha stretto la mano a Trump. Al suo arrivo accompagnato dalla figlia Laura, il presidente della Repubblica è stato accolto da Macron e dalla moglie Brigitte, tra sorrisi e affettuose strette di mano. A inizio maggio 2019, Mattarella fu il primo leader straniero a visitare la cattedrale ancora coperta dalle macerie dell’incendio.

Riprendono le celebrazioni religiose – Dopo le cerimonie per la riapertura, sono ripresi oggi a Notre-Dame le celebrazioni religiose con le prime due messe celebrate nella cattedrale ricostruita e riaperta per la prima volta al pubblico dopo 5 anni di lavori. Dopo i capi di stato e gli invitati eccellenti di ieri, la messa inaugurale è cominciata alle 10 e 30 celebrata dall’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich. A differenza di ieri, quando Macron ha pronunciato un discorso ed ha ricevuto i capi di stato, il presidente non ha in programma attività ufficiali o di comunicazione. Alla funzione sono attesi oltre 100 vescovi della Chiesa di Francia e di tutto il mondo, oltre ad un sacerdote per ognuna delle 106 parrocchie di Parigi e delle 7 chiese cattoliche di rito orientale. La celebrazione, che durerà oltre 2 ore, culminerà nella consacrazione dell’altare, una tappa essenziale per poter poi celebrare la messa. La seconda messa è in programma alle 18:30 e sarà aperta a tutto il pubblico che avrà prenotato, gratuitamente, per accedere. Venerdì prossimo, nel pomeriggio, farà il suo ritorno nella cattedrale la storica corone di spine di Notre-Dame.