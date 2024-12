“Francia e Germania stanno franando, a dimostrazione del fatto che le ingegnerie istituzionali non contano niente quando c’è una crisi sociale. Se tu non hai più consenso popolare, puoi metterci sopra tutte le architetture che vuoi, puoi persino essere Macron con la sua presunzione e la sua arroganza, ma non ce la fai lo stesso. Un edificio, se crollano le fondamenta, puoi anche abbellirle con il 110%, ma crolla lo stesso”. Così a In altre parole (La7) Fausto Bertinotti, ex leader del Pci e poi di Rifondazione comunista, commenta la crisi in Francia, rendendosi protagonista di un breve battibecco con la giornalista Alessandra Sardoni.

“Ma per quanti anni – spiega Bertinotti – i francesi ci hanno raccontato con solennità che noi politicamente eravamo un paese di straccioni perché c’era il parlamentarismo e cambiavamo il governo ogni 3 mesi, mentre loro e i tedeschi avevano sistemi politici che garantivano la stabilità? La verità è che c’è una grande crisi della politica. E se quest’ultima non fa una terapia d’urto con cui misura la sua inadeguatezza di fronte ai problemi del mondo, dalla crisi francese alle guerre fino al caso Stellantis qui, noi rischiamo di essere come gattini ciechi in un mondo che ci soverchia, anche quando sei in grado di fare opere straordinarie come la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame“.

Sardoni si definisce meno pessimista di Bertinotti, il quale ribatte che quella francese è la crisi della democrazia rappresentativa.

La giornalista, allora, esprime il suo dissenso parziale dalla tesi dell’ex segretario di Rifondazione, osservando: “Il popolo non è che sia un tutt’uno. Ci sono degli equilibri politici e in Francia non c’è stata una maggioranza”.

“No, no – insorge Bertinotti – c’è stata una maggioranza elettorale: il Nouveau Front Populaire ha vinto le elezioni e il presidente della Repubblica ha negato che chi ha vinto le elezioni potesse determinare il presidente del Consiglio. Questo è stato quasi un colpo di Stato“.

“Non lo so”, commenta Sardoni.