Lando Norris vince il Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale di F1 con la McLaren, sotto la bandiera a scacchi sventolata da Jannik Sinner, e regala alla sua scuderia il titolo del mondiale costruttori. Un monologo e un capolavoro del pilota britannico che partito in testa non ha concesso possibilità agli avversari.

Le Ferrari ci hanno provato, con Carlos Sainz che chiude al secondo posto, nel suo ultimo Gp sulla rossa, mentre Charles Leclerc arriva sul terzo gradino del podio, partendo dalla 19esima posizione in griglia, a causa della penalizzazione di 10 posti per sostituzione batteria. Non bastano però i due posti sul podio al team di Maranello per superare la McLaren in classifica costruttori, nonostante Oscar Piastri abbia chiuso in 11esima posizione, dopo il contatto in partenza con la Red Bull di Max Verstappen e quello con Colapinto che gli ha portato anche una penalizzazione di 10 secondi.

Gli stessi dati dai giudici di gara all’olandese campione del mondo proprio per aver toccato Piastri alla prima curva, con la sua Red Bull che alla fine chiude in sesta posizione, mentre finisce tristemente la sua avventura in Red Bull Sergio Perez con l’uscita di scena ad Abu Dhabi. Ai piedi del podio le due Mercedes con Lewis Hamilton quarto all’ultima curva, in attesa di salire sulla Ferrari, e George Russell quinto. Settimo posto per l’Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg, a seguire l’Aston Martin di Fernando Alonso e decima la Williams di Alexander Albon.