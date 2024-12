Durissimo scontro a Omnibus (La7) tra il senatore di Azione Carlo Calenda e il responsabile delle risorse umane di Stellantis, Giuseppe Manca. Il climax del serrato confronto, che è durato oltre 40 minuti, si ha quando Calenda pressa Manca sui numeri fallimentari della produzione di Maserati, il top di gamma della galassia Stellantis. Proprio un mese fa il leader di Azione si è recato a sorpresa nella sede della casa del Tridente a Modena, dove contemporaneamente era in visita l’allora ad di Stellantis Tavares, che si è rifiutato di incontrare il parlamentare.

“Può dire lei a quanto sta sotto Maserati in termini di produzione, rispetto al picco di produttivo?“, chiede Calenda a Manca.

“Guardi, io so che l’ingegnere Elkann è andato a Modena recentemente”, risponde Manca.

“E questo ha svoltato la produzione? – chiede provocatoriamente Calenda mentre Manca nega – Voglio sapere quanto è scesa Maserati dal momento di picco. Me lo dica lei, quanto è scesa?”.

“Maserati non ha un problema di prodotto – è la risposta del dirigente – Stiamo cambiando le strategie commerciali. Riteniamo che Maserati abbia nel suo portafoglio dei modelli molto accattivanti, molto prestazionali. Dobbiamo ricominciare a venderli nella giusta maniera”.

Ma Calenda non molla: “Quanto producete quest’anno di Maserati?”.

“Glielo diremo a fine anno”, glissa Manca.

“No, glielo dico io. Ne producete 900 – rilancia il senatore di Azione – Quanto era il picco di produzione di Maserati?”.

“Mi riporta dati che conosce meglio di me”, traccheggia Manca.

“No, voglio sapere, a quanto era arrivata Maserati – ripete Calenda – Lei è il capo del personale, dovrebbe saperlo”.

La risposta di Manca è, ancora una volta, evasiva: “Maserati è un marchio prestigioso che fa ottime automobili, grazie agli ingegneri di Modena, grazie agli operai di Cassino e anche di Mirafiori, perché le Maserati non si producono da sole”.

E Calenda ribadisce: “Ma puoi dare a me e ai telespettatori un numero?”.

“Oggi non è nello stesso livello del passato”, sentenzia Manca.

“Ma nell’ordine di quanto? – insiste il politico – In questa discussione non c’è mai un cavolo di numero, mi dice il numero di picco di produzione Maserati e la sua effettiva produzione attuale?”.

“Non ho con me questo dato, quindi glielo faremo avere – replica Manca – Siccome lei lo sa, me lo dica lei. Io non voglio parlare di questo”.

“Maserati nell’ultimo anno ha perso il 70% – ribatte Calenda – Siccome non fate più modelli nuovi in quel settore, che è un settore a alta domanda di modelli, non le compra più nessuno. Maserati doveva diventare la nuova Porsche. Oggi produce un ottavo di quello che produceva e se lei non conosce i numeri delle sue fabbriche di produzione, ha un cavolo di problema. Comincio a chiedermi come funzioni il management di Stellantis. Forse il problema non sono gli operai che sono troppo anziani, forse il problema è il top management“.

“Questo è un attacco personale“, commenta Manca.

“Certo che è un attacco personale”, replica Calenda.

Il leader di Azione trasecola anche nei minuti successivi, quando Manca cerca di giustificare la mail inviata da Stellantis ai suoi operai in cassa integrazione per promuovere l’acquisto della Maserati a condizioni favorevoli.

“Può sembrare una caduta di stile – spiega Manca – però non era la nostra intenzione. E non era rivolta soltanto agli operai ma anche ai loro parenti, amici, conoscenti, quindi diciamo che era un modo per sviluppare quel livello produttivo e di vendite di cui parlava prima il senatore Calenda”.

Il parlamentare non ci sta: “Ma non può dire una volta tanto che avete fatto una cazzata? Avete mandato una lettera per rilanciare Maserati come target a operai in cassa integrazione. Può un dirigente di questa azienda dire: ‘Scusate, abbiamo fatto una gran cazzata e non lo faremo più’? Perché, se lei dice questa cosa, io mi tranquillizzo. In tutta la trasmissione non ha ammesso un solo errore di Stellantis. Può farlo per favore?”.

“Va bene – risponde Manca – abbiamo fatto un errore“.

“Perfetto, basta – chiosa Calenda – non c’è più bisogno di discutere”.