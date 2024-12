Un omicidio commissionato all’interno della sua stessa azienda. È questa una delle piste che bisognerebbe battere nell’omicidio Brian Thompson, il ceo di United Healthcare, ucciso a colpi di pistola davanti all’hotel Hilton Midtown, sulla Sixth Avenue nel centro di Manhattan. A suggerire questa pista è stato Alan Dershowitz, l’avvocato di Harvard diventato famoso perché faceva parte del collegio difensivo di O.J. Simpson. Intervistato dalla Fox, Dershowitz ha ricordato che il dipartimento della Giustizia ha aperto un’inchiesta per abuso di monopolio contro UnitedHealthcare, colosso assicurativo, mentre lo stesso Thompson era stato accusato di insider trading e frode per aver venduto milioni di dollari in azioni del gruppo una volta appresa dell’inchiesta federale.

“Ci sarà forse stata gente che aveva paura che avrebbe collaborato con gli investigatori rivelando cose nei loro confronti”, ha detto Dershowitz, secondo cui questa dovrebbe essere una delle piste nell’indagine: “Qualcuno sapeva che sarebbe stato lì alle 6:40 quella mattina. E lo sapeva ben prima che cominciasse la riunione con gli investitori”, ha aggiunto l’avvocato. Da sempre tra i docenti di punta della facoltà di legge di Harvard, nella sua lunga carriera ha difeso anche Mike Tyson, Harvey Weinstein, Donald Trump e Jeffrey Epstein.

Intanto proseguono le indagini della polizia di New York sull’assassinio. Il dipartimento ha affisso alcuni annunci nei dintorni del luogo del delitto, spiegando di essere disposto a pagare fino 10mila dollari per avere informazioni sulla sparatoria. Secondo il New York Times, i detective hanno già recuperato tracce del Dna che potrebbe appartenere al killer del ceo di United Healthcare. Il materiale è stato inviato ai lavoratori dell’Office of the Chief Medical Examiner per ulteriori test. Non è chiaro dove sia stato recuperato il Dna: secondo il New York Times gli investigatori hanno perquisito l’ostello dell’Upper West Side dove l’uomo armato può aver alloggiato. Alcune ore fa la Polizia ha diffuso due immagini del sospetto assassino con la faccia scoperta. L’analisi delle telecamere di Central Park mostra come il sospetto esca dal parco senza il suo zaino. Nelle scorse ore gli investigatori si sono messi a setacciare il gigantesco parco, ma non hanno ancora trovato lo zaino del killer. Si è appreso intanto che il sospetto è arrivato in città su un pullman partito da Atlanta ma non è ancora chiaro se sia salito a bordo in una stazione intermedia.