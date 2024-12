“Siamo di fronte all’ennesimo provvedimento esaminato di fretta e molto probabilmente al nuovo voto sulla fiducia. L’urgenza, però, è un altra: contrastare la crisi climatica, proteggere le biodiversità e spingere sulle rinnovabili. L’urgenza di fare bene, non di fare in fretta e peggio di prima. È un decreto che tiene in vita il modello fossile da cui dovremmo affrancarci e non guarda alla transizione ecologica ed energetica e alla semplificazione delle procedure autorizzative”. Sono le parole della deputata del Pd, Eleonora Evi, che è intervenuta in Aula sul decreto Ambiente. L’esponente dem ha denunciato: “Il governo più volte sceglie, poi ritira e poi annuncia di voler reintrodurre nella manovra una norma gravissima. Mi riferisco a quella che aprirebbe la presenza dei privati nelle società pubbliche per il servizio idrico integrato, da affidare in house. Non vi ricordate del referendum del 2011 in difesa dell’acqua pubblica? L’acqua è un bene comune essenziale, non un profitto. Fermatevi”.