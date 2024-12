Fabrizio Corona accusa Theo Hernandez di aver picchiato una ragazza in un locale milanese nello scorso gennaio. Già qualche giorno fa l’ex paparazzo aveva dichiarato di essere in possesso di un video e aveva sostenuto che il protagonista dell’aggressione fosse il calciatore del Milan. Adesso però, con una puntata di Falsissimo pubblicata su Youtube giovedì sera, Corona avanza altre accuse nei confronti di Theo Hernandez, fornendo una sua ricostruzione di quel che accaduto in quella serata di quasi un anno fa. Nei video che mostra Corona si vede una persona aggredire una donna, ma non si riesce a capire chi sia: non c’è quindi nessuna prova che sia il terzino francese. Corona porta anche testimonianze audio e documenti, la cui veridicità non è dimostrabile. Ma racconta di essere andato in questura “a fare la denuncia che sono in possesso di video di Theo Hernandez“.

La vicenda del video era emersa già a fine novembre, quando Massimo Giletti nel suo programma Lo stato delle cose su Rai3 aveva dichiarato di aver ricevuto un video che mostra un calciatore, in stato confusionale, che colpisce in modo violento una ragazza nel privé di un noto locale della città. Giletti non aveva fatto nomi, parlando genericamente di un giocatore di una squadra di Milano. Il nome di Theo Hernandez lo ha fatto qualche giorno dopo Fabrizio Corona, pubblicando alcuni estratti del video in questione. Dalle immagine, è bene ribadirlo, non è chiaro che si tratti del calciatore del Milan.

Giovedì sera Corona ha pubblicato altri estratti del video. Nella sequenza si vede un uomo colpire al volto una ragazza all’interno di un prive di un locale, che secondo l’ex paparazzo sarebbe il “Basho“. Corona mostra anche quello che lui dice essere un documento legale, con il quale gli avvocati delle due parti – l’aggressore e il proprietario del locale – avrebbero raggiunto un accordo per un indennizzo economico, prevedendo in cambio anche la non divulgazione del video. Secondo questo documento, che però non è dato sapere se sia autentico o meno, ci sarebbero stati dei danni ingenti al locale, compresa la rottura di una parete in cartongesso. E nell’atto mostrato da Corona si parla anche di “aggressione” a una “povera ragazza”.

Queste sono le accuse dell’ex paparazzo. Secondo la sua ricostruzione, questo accordo legale non sarebbe poi andato a buon fine. Corona per sostenere le sue accuse riporta anche la testimonianza audio di un presunto collaboratore del Milan che si occupa di marketing e comunicazione. Ovviamente, anche in questo caso, non vi è certezza di quanto riferito e di chi sia realmente l’intervistato. Corona poi mostra un video in cui si reca in questura e racconta di aver sporto denuncia.