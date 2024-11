“Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale”. Durante la trasmissione Lo stato delle cose, in onda su Rai 3, Massimo Giletti ha parlato di un fatto molto grave che, a detta sua, vede coinvolto un famoso calciatore di Inter o Milan. Nel corso della puntata, il conduttore ha ammesso di aver ricevuto un video che mostra un episodio agghiacciante: un calciatore, in stato confusionale, che colpisce in modo violento una ragazza nel privé di un noto locale della città.

La descrizione di Giletti riporta molti dettagli dell’accaduto: secondo quanto documentato nel filmato in possesso del conduttore, il calciatore si è avventato sulla ragazza facendola cadere per terra. L’uomo ha poi infierito, sollevandola e colpendola di nuovo. Il video mostra anche il calciatore mentre imbratta un muro e altri oggetti. Nonostante il nome del calciatore non sia noto, Giletti ha precisato di come si tratti di una figura “famosissima” e uomo simbolo di una delle due squadre milanesi.

“Se metti un segno rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema”, ha dichiarato a conclusione del discorso il conduttore, facendo un chiaro rifermento alla campagna portata avanti dalla Lega Serie A nel corso dell’ultimo weekend intitolata ‘Un rosso alla violenza‘ in cui calciatori e allenatori sono scesi in campo con segno rosso sul viso per sensibilizzare le persone sulla violenza contro le donne.