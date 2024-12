Fuori i nomi. Il 2025 del tennis è già iniziato: sale infatti l’attesa per l’Australian Open, il primo Slam della stagione al via il prossimo 12 gennaio a Melbourne Park, dove Jannik Sinner dovrà difendere il titolo vinto un anno fa. Oggi sono state rese note le entry list, ovvero i tennisti del maschile e femminile già certi di un posto in tabellone. Ci sono 12 italiani presenti, 9 uomini e 3 donne, ma c’è anche una sorpresa: la presenza di Nick Kyrgios, entrato in tabellone grazie alla regola del ranking protetto. L’australiano, al rientro dopo un lungo infortunio, non potrà essere testa di serie: per questo motivo potrebbe incontrare Sinner già al primo turno, dopo averlo insultato e criticato per mesi. Tutto dipenderà dal sorteggio, in programma il 9 gennaio.

Le entry list degli Australian Open 2025

Sono stati pubblicati gli iscritti al tabellone di singolare maschile e femminile: presenti tutti i Top50. Per l’Italia c’è ovviamente Sinner, testa di serie numero 1 e campione uscente. Ma sarà in buona compagnia: Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli saranno teste di serie, Matteo Berrettini invece non la sarà per appena due posizioni. Il romano quindi rischia un primo turno molto ostico. E poi sono presenti Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. Sfortunato Mattia Bellucci, fuori di 5 posti: dovrà passare dalle qualificazioni. Al femminile l’unica testa di serie italiana è Jasmine Paolini. Presenti anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Wild card e ranking protetto: c’è Kyrgios

Altri otto posti sono riservati alle wild card, mentre 16 a chi passerà dalle qualificazioni. Poi ci sono i 6 giocatori entrati in tabellone con ranking protetto (la regola che permette ai tennisti infortunati di sfruttare una posizione in classifica calcolata in base alla media dei suoi migliori risultati nei tre mesi precedenti l’infortunio). Al maschile ci sono Carreno Busta, Opelka, Nishikori, Brooksby, Stricker e appunto Kyrgios, che aveva annunciato il suo ritorno al tennis giocato dopo l’operazione al polso. Il suo ultimo match risale a oltre un anno fa, a Stoccarda. Nel frattempo, Kyrgios è diventato commentatore e si è distinto per i continui attacchi a Sinner dopo il caso Clostebol. Visto che l’altoatesino non ha mai risposto alle accuse, ora potrebbe avere l’occasione di replicare sul campo: i due potrebbero incontrarsi in qualsiasi momento del torneo, anche al primo turno, a seconda di cosa emergerà dal sorteggio.