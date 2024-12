Continua la caccia all’assassino di Brian Thompson, il ceo del colosso assicurativo UnitedHealthcare ucciso ieri pomeriggio da dei proiettili mentre si dirigeva a piedi all’hotel Hilton Midtown, sulla Sixth Avenue, per partecipare a una conferenza della società. Il dipartimento di polizia ha offerto ricompensa fino a 10mila dollari per chiunque condividesse delle informazioni che portassero all’arresto e alla condanna.

Il capo degli investigatori della polizia di New York Joseph Kenny ha affermato in conferenza stampa che dal video emerge come il killer “si è avvicinato alla vittima da dietro e le ha sparato alla schiena. L’uomo che ha sparato ha poi camminato verso la vittima e continuato a sparare. Sembra che la pistola si sia guastata, allora ha risolto l’inceppamento e ha ricominciato a sparare…Una volta raggiunta la West 55th Street, il sospetto ha continuato a camminare verso Avenue of the Americas, dove è salito su una bicicletta elettrica e-Citi e si è diretto in direzione di Central Park”. “Sulla scena abbiamo recuperato tre proiettili da 9 mm e tre bossoli da 9 mm scarichi – ha detto Kenny – Stiamo ancora monitorando il video. L’ultima volta che lo vediamo su quella bici è a Central Park. Ci sono dei Gps su quelle biciclette. Lavoreremo con la società”.

Inoltre Kenny ha ha affermato che, sebbene gli investigatori non avessero ancora stabilito un movente, sicuramente non si è trattato di un atto di violenza casuale.

Il capo del dipartimento di polizia di New York Jeffrey Maddrey ha aggiunto che polizia ha dispiegato una “presenza massiccia” di agenti a Manhattan, soprattutto intorno al Rockefeller Center, dove stasera si terrà l’annuale accensione dell’albero di Natale. ”Abbiamo i droni in funzione. Abbiamo l’aviazione fuori. Abbiamo i cani – ha detto Maddrey – Se succede un incidente del genere, non badiamo a spese”. Il commissario della polizia di New York Jessica Tisch aveva dichiarato: “Milioni di persone si godranno l’accensione dell’albero stasera, tra gli altri eventi. E la Polizia di New York sarà lì con loro, per tenerli al sicuro. Questo incidente non influirà sull’accensione dell’albero”.