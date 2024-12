“Non so se qualcuno ha capito che fra pochi mesi rischiamo di avere le banlieue per le strade europee, perché ci sono 14 milioni di posti di lavoro a rischio e che i francesi, che da ieri non hanno più un Governo, facciano finta di niente e tirino dritto verso il burrone è qualcosa di imbarazzante ed incredibile.” Così il Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’incontro al Consiglio Telecomunicazioni ed Energia (Trasporti), a Bruxelles.