“Il centro in Albania è una delle più grandi buffonate, tanti soldi sottratti al Bilancio dello Stato e oggi svolge la funzione di canile. È costato un miliardo, sta accogliendo cani randagi albanesi e gli italiani devono pagare con le tasse la vostra ideologia”. Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato nel suo intervento sul Dl flussi. “C’è un unico sistema di pendolari che funziona oggi in Italia, da quando c’è Salvini non c’è un Frecciarossa in orario ma del traghetto che porta avanti e indietro i migranti dall’Albania non c’è niente di più puntuale“, ha aggiunto il leader di IV.