“Ritengo un’offesa essere interrotti in questo modo, è una vergogna, una totale vergogna. Lo dico a tutti quanti, queste cose sono assolutamente inaccettabili. Chi non rispetta le regole non è degno di stare seduto qui dentro”. Il neo presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato interrotto dalle opposizioni, mentre aveva la parola, e ha perso la pazienza. “State infrangendo le regole, è vergognoso” ha ribadito, rivolto ai gruppi di minoranza.