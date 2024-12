“Ringrazio Avs per il rapporto leale che abbiamo costruito in questi mesi di lavoro. Un rapporto che vogliamo sempre più stretto, che ci ha portato a vincere in Emilia-Romagna e in Umbria. Vi ringrazio anche per questo afflato unitario, che ci ha permesso di crescere. La sentiamo questa voglia di unità nelle piazze. L’unità non è un valore a tutti i costi, ma lo è se si riesce a raccogliere attorno a un progetto coerente, a un programma definito e a valori condivisi”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel suo intervento all’assemblea di Europa Verde.