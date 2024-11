Chiara Appendino (M5S) è intervenuta in Aula chiedendo conto al governo delle azioni intraprese a tutela dei lavoratori di Stellantis, con particolare riferimento a quelli di Mirafiori: “Nonostante le finte rassicurazioni si è aggiunto un altro tassello drammatico e cioè che nella mia Torino l’azienda ha annunciato il blocco della produzione nuovamente a Mirafiori dal 2 dicembre all’8 gennaio. Io temo, purtroppo, che non sarà l’ultimo.

E allora, basta, Ora basta. Quando si darà una svegliata questo governo? Non è bastato il fatto che da venti mesi cala la produzione industriale. Non è bastato che il PIL è fermo al palo, non è bastato che i tavoli di crisi continuano ad aumentare. E ancora ieri, proprio con la collega qua seduta di fianco a me, abbiamo chiesto un tavolo di crisi per Trans Nova perché tutto l’indotto si sta distruggendo.

E allora serve agire subito ed è per questo che voglio intervenire. Serve agire subito. Lo abbiamo già detto, serve un tavolo dell’automotive che riguardi l’auto, l’indotto presso la presidente Meloni. Perché il ministro non ci ha capito niente di quello che sta succedendo. Serve che quei 4,6 miliardi di tagli che hanno fatto alla filiera dell’automotive vengano ripristinati.

Serve che la cassa integrazione venga confermata e non solo venga integrata perché non ce la fanno più a vivere con l’ottanta per 100 dello stipendio. Lei ha fatto un emendamento proprio per questo. Io non so, Presidente, chiudo. Quando questo Governo aprirà gli occhi, uscirà dal favoloso mondo di Giorgia, andrà ai cancelli e capirà che c’è un Paese che è in ginocchio e che vuole risposte, fatti concreti, non parole. Da un governo che a parole si definiva patriota”