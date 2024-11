Altri cinque sopravvissuti sono stati tratti in salvo oggi dai soccorritori egiziani, dopo il naufragio della barca turistica avvenuto lunedì al largo delle coste di Marsa Alam, sul Mar Rosso. Secondo quanto reso noto dal governatore della zona, Amr Hanafi, sono stati recuperati anche i corpi di quattro vittime. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso perché all’appello mancano ancora sette persone.

La Sea Story stava effettuando un viaggio dedicato alle immersioni – che sarebbe dovuto terminare venerdì a Hurghada, 200 chilometri a nord – quando durante la notte è stata colpita da un’onda anomala, secondo il racconto di alcuni sopravvissuti. In quel momento a bordo c’erano 31 turisti di varie nazionalità e 14 membri dell’equipaggio. Il naufragio sarebbe avvenuto in modo improvviso e lo yacht si sarebbe ribaltato in soli 7 minuti, rendendo difficile la reazione dei passeggeri e dell’equipaggio. Nelle ore successive 28 persone erano state soccorse. I sopravvissuti salvati oggi sono due belgi, uno svizzero, un egiziano e un finlandese, ha fatto sapere il governatore, portando il numero totale dei sopravvissuti al naufragio a 33. Tra loro anche una cittadina belga con doppia nazionalità italiana. Le quattro vittime, invece, non sono ancora state identificate.

Secondo un responsabile di un centro immersioni vicino alle operazioni di salvataggio, un membro dell’equipaggio sopravvissuto al naufragio ha dichiarato che l’imbarcazione è stata “colpita nel cuore della notte da un’onda, che ha rovesciato la nave su un lato“. “Non avevamo mai visto nulla di simile prima d’ora. Ha colpito improvvisamente la barca, facendola tremare violentemente prima di capovolgersi. Abbiamo provato ad allertare i passeggeri, ma non abbiamo fatto in tempo”, ha dichiarato secondo quanto riporta il giornale egiziano Al-Masry Al-Youm.

L’ambasciata cinese al Cairo ha dichiarato che due dei suoi cittadini sono “in buona salute” dopo essere stati “tratti in salvo durante il naufragio”. Il ministero degli Affari Esteri finlandese ha confermato all’Afp che uno dei suoi cittadini risulta disperso nell’incidente. Il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Pawel Wronski, ha riferito che le autorità “dispongono di informazioni secondo cui due dei turisti potrebbero essere cittadini polacchi”. “Questo è tutto ciò che sappiamo su di loro al momento, ed è tutto ciò che possiamo dire per ora”, ha dichiarato all’agenzia di stampa nazionale Pap. L’ufficio del governatore del Mar Rosso non ha risposto immediatamente alle richieste di commento riguardo le possibili cause dell’incidente.