Le nuove votazioni sulle modifiche statutarie dei 5stelle, richieste ieri da Beppe Grillo, si terranno la settimana prossima, da giovedì a domenica. Lo apprende Il Fatto da fonti qualificate, che confermano la volontà di Giuseppe Conte di tornare al voto il più presto possibile, così da “non perdere l’entusiasmo” mostrato dalla base nella prima votazione, conclusasi domenica pomeriggio. Circostanza fondamentale, perché la rivincita con Grillo – che contesta la cancellazione del suo ruolo di Garante del Movimento – si giocherà sempre sul filo dei numeri, visto che per ratificare le modifiche allo statuto servirà il voto della maggioranza assoluta degli 89mila iscritti. I grillini vecchia maniera da settimane esortano a disertare le urne sul web. Una contro-campagna ripartita in queste ore, con l’ex ministro Danilo Toninelli – tuttora nel collegio dei probiviri – che ha invitato gli iscritti pro Grillo a non “disiscriversi” per tenere alta la quota dei potenziali votanti. E si dice che lo stesso Grillo potrebbe fare un video per invitare al non voto.