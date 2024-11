Yamandú Orsi, candidato della coalizione di centrosinistra Frente Amplio, è diventato il nuovo presidente dell’Uruguay al termine di un serrato ballottaggio che ha estromesso la coalizione di governo conservatrice. Il voto riporta al potere la storica coalizione progressista e fa dell’Uruguay l’ultimo di un anno di elezioni storiche in cui il partito in carica viene sconfitto. Anche mentre continuava lo spoglio dei voti, Álvaro Delgado, il candidato della coalizione di centrodestra fino a ieri al governo, ha ammesso la sconfitta. La sua vittoria segna il ritorno di un governo di centrosinistra alla presidenza del paese sudamericano dopo cinque anni di amministrazione conservatrice.

“Sarò il presidente che costruirà un paese più integrato nessuno rimarrà indietro dal punto di vista sociale economico e politico”, ha detto Orsi, 57 anni, nel primo discorso dopo la vittoria, parlando di fronte a migliaia di sostenitori, assicurando che sotto la sua presidenza “il Paese si incamminerà verso lo sviluppo e la prosperità“. Orsi ha quindi celebrato “il sistema democratico repubblicano” che permette un’alternanza ordinata e ha annunciato che convocherà “al dialogo” l’opposizione.

L’affluenza alle urne nella nazione, con 2,7 milioni di aventi diritto al voto, ha raggiunto quasi il 90%. Gli analisti affermano che le poco brillanti campagne dei candidati non sono riuscite ad attirare i giovani meno motivati e hanno generato livelli insoliti di indecisione negli elettori. Ma con i rivali in ampio consenso su questioni chiave, le elezioni equilibrate sono state anche emblematiche della democrazia forte e stabile dell’Uruguay, libera dalla furia anti-establishment che ha portato al potere gli outsider populisti altrove, come gli Stati Uniti e la vicina Argentina.

L’ultima vittoria “anti-incumbent“. Il successo di Orsì inaugura il ritorno del Frente Amplio che ha governato per 15 anni consecutivi fino all’elezione nel 2019 del presidente di centrodestra Luis Lacalle Pou. “Ho chiamato Orsi per congratularmi con lui e per mettermi al suo servizio e iniziare la transizione non appena lo riterrò opportuno”, ha scritto Lacalle Pou su X. Il risultato è l’ultimo segno che il malcontento latente per il malessere economico post-pandemia favorisce i candidati “anti-incumbent“, ovvero la tendenza ai cambi di governo, a votare per portare al potere i partiti all’opposizione. Nelle numerose elezioni che hanno avuto luogo nel 2024, gli elettori frustrati dallo status quo hanno punito i partiti al governo, dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna alla Corea del Sud e al Giappone.

Chi è Yamandú Orsi? Insegnante di storia, ballerino folk ed ex sindaco, Orsi è considerato l’erede politico dell’ex presidente José “Pepe” Mujica, ex guerrigliero marxista diventato un’icona globale per aver trasformato l’Uruguay in una delle nazioni più liberali e sostenibili dal punto di vista ambientale della regione, Orsi è arrivato al potere parlando di politiche sociali redistributive e promettendo di unire la nazione di 3,4 milioni di persone dopo un voto così serrato. Nato il 13 giugno 1967, nella zona rurale del dipartimento di Canelones, città di cui è stato sindaco, figlio di un coltivatore di vigneti e di una sarta, Orsi iniziò a modellare le sue opinioni e desideri politici nel pieno della dittatura, che durò dal 1973 al 1983. Dopo sua fine, si unì al Movimento di Partecipazione Popolare guidato da Mujica, l’ex leader della guerriglia divenuto presidente nel 2010.

Orsi ha concentrato la sua campagna sulla promozione di politiche rispettose dell’ambiente, sulle promesse di sostegno ai piccoli produttori e sulle politiche di inclusione sociale. Ha anche promesso un rinnovamento della sinistra favorendo il dialogo con tutti, e ha promesso di non avere in programma alcun cambiamento drammatico nel Paese di 3,5 milioni di abitanti. Sebbene affermi che è importante promuovere il benessere sociale, Orsi ha usato toni dialoganti nei confronti del mercato e del settore privato. La sua amministrazione entrerà in carica a marzo e, come Mujica, ha detto che non vivrà nella residenza presidenziale.

Orsi è un moderato senza piani per cambiamenti radicali. Ha detto di voler ridurre il tasso di povertà infantile, ora al 25%, e nel contenere un’impennata della criminalità organizzata che ha scosso la nazione a lungo considerata tra le più sicure dell’America Latina. Sul fronte economico potrebbe far naufragare l’accordo commerciale con la Cina che Lacalle Pou ha perseguito con disappunto del Mercosur, l’alleanza delle nazioni sudamericane che promuove il commercio regionale. Nonostante la promessa di Orsì di guidare una “nuova sinistra”, la sua piattaforma ricorda il mix di politiche favorevoli al mercato e programmi di welfare avviati sotto il presidente Mujica e altri leader del Fronte Ampio.

Dal 2005 al 2020, la coalizione ha presieduto un periodo di robusta crescita economica e di riforme sociali pionieristiche che hanno ottenuto ampi consensi a livello internazionale, tra cui la legalizzazione dell’aborto, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la vendita di marijuana. Mujica, che ora ha 89 anni e sta combattendo con un cancro all’esofago, si è presentato al seggio elettorale locale prima ancora che le elezioni iniziassero domenica per lodare l’umiltà di Orsì e l’orgogliosa stabilità dell’Uruguay. “Non è un’impresa da poco”, ha detto riferendosi ai “cittadini della sua nazione che rispettano le istituzioni formali”. Orsi, che per un decennio è stato sindaco di Canelones – città di spiagge e allevamenti di bestiame che ospita anche un data center di Google e una scena tecnologica emergente – propone incentivi fiscali per attirare investimenti e rivitalizzare il settore agricolo.