“Gino Cecchettin è un grande, gli ho detto da subito che lo voglio aiutare con la Fondazione. Giulia è morta l’11 novembre del 2023 e il suo corpo è stato ritrovato il 18 novembre, a ridosso di quella che è la giornata contro la violenza sulle donne. Io direi che soprattutto su temi come questi non ci vorrebbe polemica. Sarebbe bello avere una no fly zone“, le parole del ministro Valditara “sono state inopportune, immagino che il ministro non volesse essere inopportuno, eravamo davanti a una ragazza ammazzata da un ragazzo italianissimo”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando a Che tempo che fa, rispondendo alla domanda di Fabio Fazio sull’opportunità delle dichiarazioni del ministro Valditara sulla lotta al patriarcato pronunciate alla presentazione della Fondazione Cecchettin

