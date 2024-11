Al Martin Carpena di Malaga l’Italia del tennis torna in campo per conquistare la finale e difendere l’Insalatiera conquistata un anno fa, la seconda della sua storia. La semifinale della Coppa Davis 2024 vede di fronte l’Australia, proprio nella rivincita di quella che fu la finale di un anno fa. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri ci arrivano dopo aver superato l’Argentina non senza patemi, per via dell’inattesa sconfitta di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo. Jannik Sinner ha risolto tutto battendo prima Baez e poi vincendo il doppio in coppia con Matteo Berrettini. Proprio da loro due deve ripartire ora Volandri: probabile che scelga a questo punto di schierare Berrettini come singolarista insieme a Sinner. I due potrebbero in caso di necessità rigiocare anche in un eventuale doppio, dove però resta sempre la possibilità di schierare la coppia di specialisti formata da Bolelli e Vavassori.

I rivali: l’Australia di Lleyton Hewitt

Le regole della Coppa Davis prevedono appunto che i due match di singolare vedano affrontarsi prima i due giocatori selezionati dai capitani con la classifica peggiore e poi i due con la classifica migliore. Nel caso dell’Italia, quindi, sarebbe Berrettini (o ancora Musetti?) a scendere in campo per primo. Dovrebbe trovarsi di fronte Thanasi Kokkinakis (numero 77 Atp), che ai quarti ha battuto a sorpresa Ben Shelton rendendo possibile l’impresa dell’Australia contro gli Stati Uniti. La squadra guidata da Lleyton Hewitt, come dimostra anche il percorso di un anno fa, è affiatata e agguerrita. Il primo singolarista, quello che dovrebbe affrontare Sinner, è il numero 9 al mondo Alex De Minaur. In panchina c’è anche Alexei Popyrin (numero 24), mentre la coppia di doppio è una delle più forti al mondo: Jordan Thompson e Matthew Ebden. Per questo la scelta del singolarista sarà decisiva: l’Italia dovrà cercare di fare di tutto per chiuderla già con i primi due match.

Quando si gioca Italia-Australia in Coppa Davis 2024

La sfida tra Italia e Australia è in programma per oggi sabato 23 novembre. Dopo i due singolari, in caso di parità, ci sarà l’eventuale e decisivo doppio.

Ore 13 – Primo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Secondo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Eventuale Doppio – Diretta Rai 2, Sky, Now

Dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

Le partite dell’Italia di Coppa Davis a Malaga vengono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La diretta è disponibili anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma NOW.

Calendario Coppa Davis 2024

Finale: domenica 24 novembre, dalle ore 16

Regolamento Coppa Davis 2024

Ogni match si disputa su tre incontri: passa il turno la squadra che vince due incontri. I due singolari si decidono in questo modo: il primo match viene disputato tra i due giocatori schierati dai capitani che hanno la classifica più alta, il secondo match viene disputato tra i due singolaristi schierati che hanno la migliore classifica. In caso di parità dopo i singolare, a decidere la vittoria è il doppio. Il capitano può decidere di cambiare la composizione del doppio prima dell’inizio del match. Ogni partita si gioca due set su tre, sia in singolare che in doppio.