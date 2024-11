Una Ferrari competitiva quella vista nella notte di Las Vegas, anche se ci si aspettava comunque qualcosa in più. Charles Leclerc ha chiuso le prove libere con il quinto tempo alle spalle del compagno Carlos Sainz, dando prova di poter stare nel gruppo delle favorite sul circuito americano, in cui tra l’altro lo scorso anno ottenne la pole.

Le parole di Leclerc

Il monegasco non si dice particolarmente soddisfatto del risultato, ma intende comunque migliorare la sua posizione: “Non è stata una giornata memorabile per noi, ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre. Non siamo forti come ci aspettavamo di essere prima di scendere in pista: con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo. Vediamo cosa possiamo portare a casa domani”.

Le parole di Sainz

Carlos Sainz ha terminato al quarto posto le prove libere di Las Vegas. Una buona prestazione quella dello spagnolo, considerando le difficoltà rappresentate da una pista con poco grip e le basse temperature: “Quello di oggi a Las Vegas è stato un giovedì complicato, principalmente a causa delle condizioni della pista, che presentava pochissimo grip e ci ha dato sensazioni strane in macchina. Per la seconda sessione abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non siamo ancora soddisfatti della nostra posizione e dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Speriamo che le analisi di questa sera ci aiutino a individuare le aree principali di miglioramento, così da arrivare alle qualifiche di domani in una forma migliore. Il passo gara non era male, ma c’è ancora molto da fare”.