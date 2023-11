La Ferrari conquista, anche se solo virtualmente, la prima e la seconda posizione nelle qualifiche del Gp di Las Vegas di Formula 1. Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1’32”726 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, che però dovrà scontare la assurda penalità di dieci posizioni in griglia che gli è stata inflitta dopo la sostituzione del pacchetto batterie alla sua monoposto, danneggiata – qui la beffa – transitando su un tombino durante le prime libere di ieri. La prima fila è quindi completata dal campione del mondo Max Verstappen, giunto terzo al volante della Red Bull nelle qualifiche odierne.

La Ferrari ha confermato in qualifica l’ottimo feeling con la pista statunitense, nonostante la penalizzazione a Sainz. Per Leclerc è la pole numero 23 in carriera, la quinta quest’anno. Alle spalle di Leclerc e Verstappen scatteranno George Russel con la Mercedes e Pierre Gasly con la Alpine, poi in terza fila le Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, primo statunitense nella top ten in griglia in una pista statunitense dal 1987. Dalla quarta fila partiranno Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas). La top ten è completata da Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes). L’inglese è rimasto fuori dal Q3, ma guadagna una posizione grazie alla penalità di Sainz, che partirà alle spalle anche di Sergio Perez (Red Bull) e Nico Hulkenberg.