È in corso al Martin Carpena di Malaga la fase finale di Coppa Davis 2024: l’Italia di Filippo Volandri sogna il bis e parte da favorita, per i gradi di campioni in carica conquistati nel 2023 e per la presenza in squadra di Jannik Sinner, fresco vincitore alle Atp Finals di Torino. Oltre al numero 1 del mondo, la squadra azzurra è composta da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Ecco il calendario delle partite e il tabellone aggiornato.

Calendario Coppa Davis 2024

Quarti di finale

Spagna-Olanda (martedì 19 novembre, dalle ore 17)

Germania-Canada (mercoledì 20 novembre, dalle ore 12)

Stati Uniti-Australia (giovedì 21 novembre, dalle ore 10)

Italia-Argentina (giovedì 21 novembre, dalle ore 17)

Semifinali

Prima semifinale: venerdì 22 novembre, dalle ore 17

Seconda semifinale: sabato 23 novembre, dalle ore 13

Finale: domenica 24 novembre, dalle ore 16

Tabellone Coppa Davis 2024

Prima semifinale: Olanda vs Germania o Canada

Seconda semifinale: Italia o Argentina vs Stati Uniti o Australia

Le squadre di Coppa Davis 2024

Italia: Jannik Sinner (1 Atp), Lorenzo Musetti (17), Matteo Berrettini (35), Andrea Vavassori (doppio), Simone Bolelli (doppio)

Argentina: Sebastian Baez (27), Francisco Cerundolo (30), Tomas Etcheverry (39), Maximo Gonzalez (doppio), Andres Molteni (doppio)

Australia: Alex De Minaur (9), Alexei Popyrin (24), Jordan Thompson (26), Thanasi Kokkinakis (77), Matthew Ebden (doppio)

Canada: Denis Shapovalov (56), Gabriel Diallo (86), Alexis Galarneau (207), Milos Raonic (235), Vasek Pospisil (doppio)

Germania: Jan-Lennard Struff (43), Yannick Hanfmann (95), Daniel Altmaier (88), Kevin Phillip Krawietz (doppio), Tim Puetz (doppio)

Paesi Bassi: Tallon Griekspoor (40), Botic van de Zandschulp (80), Jesper De Jong (111) Wesley Koolhof (doppio)

Spagna: Carlos Alcaraz (3), Pedro Martinez (41), Roberto Bautista Agut (46), Rafael Nadal (154), Marcel Granollers (doppio)

Stati Uniti: Taylor Fritz (4), Tommy Paul (12), Ben Shelton (21), Rajeev Ram (doppio), Austin Krajicek (doppio)

Regolamento

Ogni match si disputa su tre incontri: passa il turno la squadra che vince due incontri. I due singolari si decidono in questo modo: il primo match viene disputato tra i due giocatori schierati dai capitani che hanno la classifica più alta, il secondo match viene disputato tra i due singolaristi schierati che hanno la migliore classifica. In caso di parità dopo i singolare, a decidere la vittoria è il doppio. Il capitano può decidere di cambiare la composizione del doppio prima dell’inizio del match. Ogni partita si gioca due set su tre, sia in singolare che in doppio.