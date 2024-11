“Noi del Pd stiamo lavorando, soprattutto in questi giorni, per far ripartire i motori della maggioranza europeista che a luglio ha votato la presidente Von Der Leyen”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante una conferenza stampa nella sede del partito a Roma, risponde alla domanda se i dem in Europa voteranno a favore di Raffaele Fitto. “Il problema non siamo mai stati noi e per noi non sono mai stati i nomi né le deleghe il problema. Il problema è politico – spiega la segretaria Pd – perché dall’inizio di questo mandati i Popolari Europei in almeno due occasioni non hanno votato con la maggioranza che a luglio ha votato Von Der Leyen, ma hanno votato con le destre nazionaliste sul bilancio e sul regolamento riforestazione, questo ha spinto i socialisti europei a chiedere a Von Der Leyen di chiarire qual è il perimetro della maggioranza. Io sono fiduciosa che nelle prossime ore si trovi un accordo che sblocchi questa situazione”.