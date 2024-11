Ci sarà un processo per la morte di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 nell’ufficio dove lavorava a Chiavari, in provincia di Genova. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’appello del capoluogo ligure, che hanno accolto il ricorso della Procura ribaltando il proscioglimento, deciso dalla gup a marzo, dei tre imputati per il delitto: Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante presunta assassina, il commercialista Marco Soracco, il datore di lavoro della vittima, e l’anziana madre di quest’ultimo, Marisa Bacchioni, accsati di favoreggiamento e false dichiarazioni. Andranno tutti a giudizio.

A marzo la giudice Angela Nutini aveva prosciolto gli imputati giudicando gli elementi raccolti dalla Procura dei meri “sospetti”, che, aveva sottolineato, non possono “portare a formulare una ragionevole previsione di condanna“, imposta dalla riforma Cartabia per disporre il rinvio a giudizio. Il dibattimento, aveva scritto, sarebbe stato “inutile”, visto il quadro probatorio “contraddittorio e insufficiente” sotto alcuni aspetti. Il fascicolo era stato riaperto nel 2021 dopo la rilettura degli atti da parte di una criminologa, Antonella Pesce Delfino, e dall’avvocata della famiglia della vittima, Sabrina Franzone.