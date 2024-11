Alberto Gilardino non sarà più l’allenatore del Genoa. Il club ha esonerato a sorpresa l’ex calciatore del Milan per sostituirlo con Patrick Vieira. Gli accordi tra le parti sono già stati trovati, il francese inizierà a lavorare questa settimana verso la ripresa del campionato. Il Genoa domenica affronterà il Cagliari in casa alle ore 12.30. E sulla panchina del Grifone ci sarà Vieira al posto di Gilardino.

Una scelta che lascia perplessi e che farà sicuramente discutere, soprattutto per i tempi, nonostante gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti dei liguri. Il Genoa, in questo campionato, aveva certamente faticato a trovare continuità di risultati (2 vittorie in 12 gare), ma negli ultimi tempi Gilardino aveva saputo riequilibrare un gruppo in difficoltà tra numerosi infortuni e l’assenza di valori come Retegui e Gudmundsson che l’anno scorso hanno fatto le fortune del club. Proprio il tema mercato, con tutte le incomprensioni del caso, potrebbe essere una delle ragioni principali dietro all’esonero dell’allenatore italiano.

Ora comincia una nuova era, quella di Patrick Vieira. L’ex centrocampista aveva cominciato la sua avventura lontana dal campo come coordinatore delle varie squadre giovanili del Manchester City dal 2011 al 2013, prima di approdare sulla panchina del New York City, sua primissima esperienza da allenatore. Dopo un paio d’anni negli USA dal 2016 al 2018, Vieira ha fatto ritorno in Francia per guidare il Nizza dal 2018 al 2020, prima di accasarsi al Crystal Palace in Premier League e infine allo Strasburgo.

Al Genoa, l’ex centrocampista ritroverà Mario Balotelli, suo calciatore durante l’esperienza in Costa Azzurra, con il quale non aveva un gran rapporto: “É stato un fallimento“, aveva dichiarato il francese. “Il problema è stato il modo in cui Patrick Vieira voleva giocare”, ammise l’attaccante italiano in un’intervista a So Foot datata aprile 2024. Vedremo se i due troveranno il modo di convivere, ponendosi come obiettivo la cosa più importante: il bene del Genoa.