Mario Balotelli è tornato. Il tanto atteso debutto con la maglia del Genoa, dopo 4 anni di assenza dalla Serie A, è arrivato all’86esimo minuto del posticipo contro il Parma. L’allenatore Alberto Gilardino lo ha buttato nella mischia sul punteggio di 1-0 in favore dei rossoblù, grazie alla rete segnata da Andrea Pinamonti. Per Balotelli quindi il compito di tenere palla e far scorrere il tempo. C’era tanta curiosità, soprattutto per testare la forma fisica e l’attitudine mentale di SuperMario, oggi 34enne. E il centravanti ha risposto presente, anche se in appena 10 minuti è riuscito già a collezionare il suo primo cartellino giallo.

Balotelli è stato buttato nella mischia al 41esimo del secondo tempo al posto di Ekhator. Ha toccato pochi palloni, ma è stato prezioso proprio nel mantenere il possesso in un paio di situazioni e alleggerire la pressione sul Genoa, che stava soffrendo il tentativo di rimonta del Parma. Si è fatto notare anche per qualche ripiegamento difensivo, compreso quello che è costato il fallo su Valeri e la conseguente ammonizione da parte dell’arbitro Guida, che ha punito più dell’intervento le successive proteste. Alla fine però Gilardino e Balotelli sorridono: il Genoa ha portato a casa i tre punti in trasferta che valgono il 17esimo posto in classifica, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. In attesa che per Balotelli arrivino più minuti a disposizione e si possa realmente capire il suo stato di forma.