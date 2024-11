“Bella ciao” intonata a squarciagola. Così Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Stefania Proietti hanno festeggiato davanti al palazzo della Regione Umbria, a Perugia, la vittoria alle elezioni regionali. Con loro anche dei sostenitori che, insieme a loro, hanno intonato la canzone festeggiando il successo.

“Vogliamo entrare in questo ente con grande rispetto per farlo diventare una grande famiglia. La necessità è quella di tornare a una politica partecipata, direi che è il segnale proprio per questo ente, per la regione Umbria che tocca tutte le persone nelle loro vite, dalla sanità ai trasporti pubblici e dalla scuola alle aziende”, ha spiegato Proietti.