È stato arrestato in Romania l’ex fidanzato di Chiara Balistreri, la ventenne bolognese che due anni fa aveva denunciato di essere stata vittima di violenza da parte del giovane. La notizia è stata confermata dalla stessa vittima, che ha raccontato i dettagli durante una telefonata con il programma tv Mediaset Le Iene. Il 24enne, raggiunto da un mandato di cattura internazionale, è stato trovato nella casa della nonna in Romania, dove si sospettava si nascondesse da tempo. “Oggi è un giorno importante, lo ricorderemo bene. Sono molto contenta che giustizia sia stata fatta”, ha dichiarato Chiara.

Un mese fa il ragazzo, dopo oltre due anni di latitanza, era stato arrestato a Bologna, ma era riuscito a evadere dagli arresti domiciliari appena una settimana dopo. La giovane aveva espresso la sua amarezza sui social, pubblicando un video su TikTok in cui denunciava il rischio che la sua vicenda diventasse “l’ennesimo femminicidio”. “Dire che sono amareggiata, inc.., delusa, spaventata, è dir poco, ringrazio il giudice che ha dato al mio ex la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni”, aveva detto su TikTok. “Non so che piega prenderà la mia vita e non so come si aspettano che io stia serena o conduca una vita normale sapendo che lui è a piede libero e posso ritrovarmelo davanti da un momento all’altro” aveva aggiunto nel video, rilanciato da trasmissioni come Chi l’ha visto? e Verissimo.