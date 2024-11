La finale che tutti aspettavano non ci sarà: Carlos Alcaraz è fuori dalle Atp Finals 2024. Merito soprattutto di uno spettacolare Alexander Zverev, che nel terzo e decisivo match del round robin batte lo spagnolo in due set (7-6, 6-4) al termine di un match incredibile per intensità e livello. Ora è chiaro a tutti: è il tedesco il vero rivale di Jannik Sinner per la vittoria del titolo di Maestro. Anche lui, come il numero 1 al mondo, si presenta in semifinale da imbattuto. Alcaraz invece saluta Torino con una sola vittoria: un malessere ne ha condizionato l’esordio contro Casper Ruud, ma oggi lo spagnolo ha giocato quasi al massimo e non è bastato per battere Zverev.

“Durante il tie-break mi sembrava di giocare contro Spiderman“, ha detto il tedesco numero 2 al mondo al termine del match. Già, il tie-break del primo set è stato il momento di svolta, dopo 12 game in cui Zverev ed Alcaraz si sono letteralmente presi a pallate. Negli scambi decisivi il livello si è ulteriormente alzato, ma il tedesco è riuscito ad avere la meglio, anche grazie al consueto contributo del servizio (saranno 9 gli ace a fine partita, con quasi l’80% di prime in campo). Zverev, lo aveva dimostrato già a Parigi–Bercy, è in uno stato di forma eccellente. E ama il cemento indoor: non si può dimenticare che è l’unico giocatore presente a Torino ad aver già vinto le Atp Finals, per ben due volte. Domani, in semifinale contro Taylor Fritz, sarà il favorito. Insomma, tutto fa pensare a una finale tra lui e Sinner.

L’altoatesino in realtà deve ancora conoscere il suo avversario, ma certamente non sarà Alcaraz. Lo spagnolo è fuori: anche se Rublev dovesse vincere contro Ruud in due set, a condannarlo sarebbe la percentuale di game vinti. Probabilmente però sarà il norvegese a qualificarsi per la semifinale: stasera gli basterà vincere un set o conquistare 7 game per staccare il pass. Alcaraz invece sarà già in volo, direzione Malaga: resta la Coppa Davis prima di concludere la stagione. Il confronto con Sinner, quindi, potrebbe essere solo rimandato.